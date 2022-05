Monterosi, Capponi: “Girone C infernale come Serie B. Lotteremo per lo spostamento”

Le parole del numero uno del Monterosi, Luciano Capponi, sulla stagione appena conclusa e sui progetti futuri

Dopo la grande stagione appena conclusa, culminata con la qualificazione ai playoff, il Monterosi pensa al futuro. A confermarlo è il numero uno della società viterbese, Luciano Capponi, intervenuto ai microfoni di Tusciaweb per tracciare un bilancio degli ultimi mesi e anticipare la volontà di chiedere lo spostamento del suo club nel raggruppamento B di Serie C.

“Meritavamo il girone B anche l’anno scorso. E’ un raggruppamento molto più morbido rispetto all’inferno dove siamo stati catapultati. Il tutto per favorire l’Olbia. Bari, Palermo, Catanzaro, Foggia e Avellino, solo per fare alcuni nomi: è quasi una serie B. Mi batterò per lo spostamento in uno degli altri due gironi”.