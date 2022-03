Monopoli-Vibonese, match del cuore: l’incasso sarà devoluto alla popolazione ucraina

L'Intero incasso della sfida tra Monopoli e Vibonese, in programma mercoledì 16 marzo, sarà devoluto alla popolazione ucraina

Monopoli e Vibonese scendono in campo per combattere le atrocità commesse dalle truppe russe in Ucraina e sostenere la popolazione. Nel turno infrasettimanale della Serie C, valido per la 32esima giornata di campionato, la compagine pugliese e quella calabrese scenderanno in campo per affrontarsi allo stadio "Vito Simone Veneziani" alle 18:00. In occasione della sfida che andrà in scena tra poco più di quarantotto ore, il club biancoverde ha comunicato che l’incasso della partita sarà devoluto in favore della popolazione ucraina.