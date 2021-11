Monopoli, Starita: “Derby col Taranto? Confido in una cosa. Mertens è il top”

In prossimità del derby contro il Taranto, l'attaccante del Monopoli, Ernesto Starita, ha parlato di obiettivi di squadra e di ambizioni del club pugliese, in vista del match di Serie C in programma domenica al "Vito Simone Veneziani"

E' già proiettato al prossimo match di campionato ErnestoStarita, attaccante del Monopoli, che quest'oggi è intervenuto in conferenza stampa nella settimana che culminerà con il derby contro Taranto, valevole per la quattordicesima giornata di Serie C - girone C. Il numero sette della formazione biancoverde si è espresso sugli obiettivi in campionato della compagine allenata da mister Alberto Colombo.

"Il nostro obiettivo è quello di tenere sempre la palla, poi ovviamente ci sono anche le squadre avversarie e bisogna adattarsi. Ci sono frangenti nei quali ci abbassiamo per ripartire e questa è la nostra forza. I rigoristi siamo io e Mercadante, ma non è importante chi li calcia quanto che la palla vada dentro e il Monopoli vinca. Mi piace molto Mertens, il suo modo di muoversi e di giocare come seconda punta. Io punto a fare sempre meglio, tutto ciò che viene sarà di guadagnato. Non abbiamo fatto ancora niente, speriamo di continuare su questa strada. Dobbiamo raggiungere quanto prima i 40 punti, poi è ovvio che se restiamo lassù ci giocheremo le nostre carte. Nei derby siamo stati sfortunati, il fattore campo sarà importante, speriamo che i nostri tifosi siano numerosi e che ci diano una grossa mano".