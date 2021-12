Monopoli, Pres. Laricchia: “Colpo sul mercato a gennaio, arriva dalla Lazio”

In prossimità del giro di boa del girone C di Serie C, il presidente del Monopoli, Alessandro Laricchia, ha analizzato la prima parte del campionato della squadra biancoverde, reduce dal pari interno contro il Latina nell'ultimo turno di Lega Pro

Mediagol (sc) ⚽️

Il presidente del Monopoli, Alessandro Laricchia, intervenuto ai microfoni di Antenna Sud, torna ad analizzare il pareggio interno contro il Latina nel corso del diciassettesimo turno del girone C di Serie C. Come riportato da tuttocalciopuglia.com, è tornato sul pareggio interno con il Latina. Si deguito uno stralcio delle dichiarazioni riprese da TuttoC.com.

"Ci accontentiamo. Quest'anno abbiamo avuto diversi exploit, può capitare una partita come quella contro il Latina. Siamo contenti, arriviamo nella forma ideale per disputare l'ennesimo appassionante derby della stagione. Infortuni? Durante l'annata ci sono momenti nei quali c'è qualche infortunio in più. Per fortuna abbiamo una rosa profonda, una ventina di giocatori sono sempre a disposizione. Qualcuno degli attuali indisponibili potrebbe essere recuperato almeno per la panchina in vista della Fidelis. Rossi potrebbe essere uno dei calciatori che arriveranno a gennaio per darci una mano, abbiamo individuato la sua figura. Verifichiamo se tutto andrà in porto".