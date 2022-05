Monopoli-Picerno 1-1, Borrelli porta Colombo al secondo turno dei play-off di Serie C

Ostacolo Picerno superato per il Monopoli che vede la Virtus Francavilla al secondo turno dei playoff di Serie C

Il Monopoli dimostra ancora una volta che le sfavorite possono impegnare eccome le formazioni di casa che hanno due risultati su tre per passare il turno. Con un pareggio interno contro l'AZ Picerno, la formazione di Colombo si qualifica per il secondo turno della fase a gironi dei play-off di Serie C.