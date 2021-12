Monopoli, Piccinni: “Match chiave, riprendiamoci. Andria? Mi ha dato tanto”

Le parole del centrocampista dei pugliesi alla vigilia del derby contro la Fidelis Andria

Mediagol (rdf) ⚽️

Il Monopoli è senza dubbio la sorpresa più lucente di questo avvio di stagione. I ragazzi allenati da Alberto Colombo si sono resi protagonisti di un inizio di campionato spumeggiante che li ha proiettati ai vertici del girone C di Serie C. I pugliesi hanno avuto una leggera flessione nelle ultime uscite scivolando al terzo posto in classifica in condivisione con Catanzaro e Avellino.

Il Monopoli è adesso atteso da una sfida insidiosa contro la Fidelis Andria, che però potrebbe dare la possibilità ai ragazzi allenati da mister Alberto Colombo di uscire da questo momento di difficoltà. Alla vigilia della sfida è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista dei pugliesi Marco Piccinni ex del match che si è detto emozionato per giocare contro la sua ex squadra.

"Sono due splendide tifoserie: il mio sogno è il modello che c'è oltreoceano. Prima il derby e poi tutti insieme a bere al pub. Sarebbe come unire due posti bellissimi della nostra Puglia. Siamo ancora lontani da questo modello però davanti ci sono due tifoserie mature e intelligenti. La partita vale tre punti ma la realtà è che torno in una città dove sono arrivato ragazzino e sono andato via padre di due figlie. Andria è un pezzo importante della storia della mia vita, così come Monopoli dove sto crescendo le mie figlie in grandissima serenità. È un derby della mia storia umana".