Monopoli-Palermo, i convocati di mister Colombo: indisponibile l’ex rosa Langella

Ecco i ventitré calciatori convocati dal tecnico del Monopoli, Alberto Colombo per la sfida contro il Palermo di Silvio Baldini

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico biancoverde Alberto Colombo per la sfida d'alta classifica, tra Monopoli e Palermo, in programma domani pomeriggio. Assenti l'attaccante Alessandro Rossi e l'ex rosanero Christian Langella per squalifica.