Monopoli, Mercadante: “Sbaglia chi pensa che a calcio si giochi solo con i piedi”

Mercadante carica il Monopoli a due giorni dalla gara a Catanzaro valida per il ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C

Dopo aver perso in rimonta per 1-2 contro il Catanzaro, il Monopoli andrà al "Ceravolo" conscio di dover battere la formazione di Vivarini con almeno due gol di scarto per poter accedere alle final four dei playoff di Serie C. Il difensore biancoverde Mario Mercadante carica così l'ambiente tramite un post pubblicato sui propri social: