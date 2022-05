Monopoli, Mercadante: “Orgogliosi di essere andati oltre i nostri limiti. Grazie”

Il Monopoli esce di scena dai playoff di Serie C. Alle final four ci sarà il Catanzaro. Queste le parole del difensore biancoverde Mercadante

"Umiltà, sacrificio, lavoro, dedizione e ancora umiltà! sono state le 5 parole che ci ripetevamo sempre in quello spogliatoio e che ci hanno accompagnato dal primo giorno fino all’ultimo respiro di questa fantastica avventura… oggi dovrebbe essere un giorno triste perché si è infranto un sogno ma non c’è spazio per la tristezza in questo percorso: ci tenevo solo a dire che sono ORGOGLIOSO! Orgoglioso di questa squadra come non lo sono mai stato, orgoglioso di aver condiviso un pezzo di vita con questi ragazzi fantastici, orgoglioso di essere andati oltre i nostri limiti e di aver infiammato una città intera che è tornata a sognare con noi, orgoglioso di aver riunito una tifoseria che è tornata a cantare con una sola voce… grazie a tutti per l’amore immenso che mi avete trasmesso con le vostre parole d’affetto e con ogni singolo messaggio di incoraggiamento che mi avete regalato durante tutto il percorso ! FORZA MONOPOLI SEMPRE".