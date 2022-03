Monopoli, Mercadante: “Ci siamo rialzati, crisi alle spalle. Classifica? Il Bari…”

Le parole del difensore del Monopoli, Mario Mercadante, in vista del delicato match casalingo contro il Catanzaro

"Ci siamo rialzati e abbiamo messo alle spalle le difficoltà. Non vogliamo gettare a mare tutto ciò che abbiamo fatto nel girone di andata. Obiettivi? Non ci vogliamo pensare in questo momento, vogliamo vivere partita dopo partita senza porci degli obiettivi particolari. Siamo una squadra che deve avere sempre fame e determinazione, perché quando ci mancano queste caratteristiche diventiamo una squadra come le altre".

Così il difensore del Monopoli, Mario Mercadante, intervenuto ai microfoni di "AntennaSud" per analizzare il momento vissuto dai pugliesi: tornati alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, in casa dalla Juve Stabia. Il classe '95, si è poi proiettato al prossimo impegno contro il Catanzaro, attualmente secondo in classifica a soli quattro punti dal Bari capolista.

"Favore al Bari? Sappiamo che sarà un week-end particolare per la vetta della classifica, ma noi pensiamo a ciò che riguarda la nostra squadra. Io sono molto legato al Bari perché è la squadra che mi ha permesso di arrivare tra i professionisti, se riusciamo a fargli un regalo saremo contenti prima per noi e poi per loro".