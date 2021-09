Monopoli, Loria: “Contro l’Avellino punto guadagnato. Classifica? Restiamo umili”

Le parole del portiere del Monopoli, Leonardo Loria, a margine del pareggio a reti bianche maturato contro l'Avellino

Non vanno oltre il pari Monopoli e Avellino, nella sfida andata in scena ieri sera al "Vito Simone Veneziani" e valida per la quarta giornata di Serie C Girone C. I lupi non si sbloccano e maturano il quarto pareggio consecutivo, la compagine biancoverde aggancia in vetta il Bari. Risultato analizzato a margine della sfida dal portiere del Monopoli, Leonardo Loria, intervenuto ai media del club pugliese al triplice fischio.