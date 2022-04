Monopoli, Lopez: “Cessione club? Ho ricevuto un’offerta. Ora tutti a Pagani”

Le dichiarazioni di Onofrio Lopez, presidente del Monopoli, a proposito della possibile cessione del club pugliese

Il Monopoli insegue ancora il secondo sto nella classifica del girone C di Serie C , occupato attualmente dal Catanzaro . I pugliesi, reduci da cinque vittorie di fila, si trovano solamente a quattro lunghezze dai giallorossi e quattro gare dal termine del campionato, ogni partita diventa fondamentale. Nelle scorse settimane era stata annunciata una possibile cessione del club da parte del presidente, Onofrio Lopez , a beneficio di una cordata di imprenditori americani. Lo stesso patron biancoverde ha fatto chiarezza su tali affermazioni, attraverso il canale ufficiale Twitter della società:

"Com’è noto a tutti, nelle scorse settimane ho ricevuto un’offerta per l’acquisizione della società da parte di una cordata americana. Al momento la trattativa è sfumata, dunque andiamo avanti e concentriamoci esclusivamente su questo finale di stagione. Tutti a Pagani."

Concentrazione massima dunque verso la gara esterna contro la Paganese, valida per la 35a giornata di Serie C e in programma domani, 2 aprile, alle ore 17:30.