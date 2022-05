Monopoli, Langella: “Sentivamo la pressione, non avevamo mai passato il primo turno”

Le dichiarazioni dell'ex Palermo, ora al Monopoli, Christian Langella. Il pari col Picerno permette a Colombo il passaggio del turno

"Sentivamo un po' la pressione perché il club non aveva mai passato il primo turno. Speriamo di esserci sbloccati mentalmente e di giocare con la testa più libera mercoledì per passare il turno. Dobbiamo prepararla bene, dentro e fuori dal campo perché sarà una gara fondamentale. Sono contento per Borrelli perché ha fatto gol, quando il mister mi fa entrare a partita in corso io ce la metto tutta per dare il meglio per la squadra. Io venivo da un anno difficile, l'anno scorso non ho mai giocato per colpa di un infortunio mentre quest'anno ho giocato molto e sono cresciuto. Sono contento del mio percorso e spero di migliorare ancora di più"