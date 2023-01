Monopoli-Juve Stabia 1-0: Fella batte Silipo nel confronto tra ex Palermo in Serie C

Termina 1-0 il match del girone C di Serie C tra Monopoli e Juve Stabia

Nel posticipo della 23esima giornata del girone C di Serie C , si sono affrontate Monopoli e Juve Stabia allo stadio Veneziani. E' bastata la firma dell'ex difensore del Trapani, Erasmo Mulè sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo 60' di gioco. Inoltre la rete del nativo di Alcamo oltre ad interrompere una grigia striscia di ben risultati consecutivi senza vittorie, permette ai biancoverdi di agganciare il Giugliano in classifica ed indirizzarsi in zona playoff.

Confronto dal sapore rosanero per le due squadre: da una parte Giuseppe Fella dall'altra Andrea Silipo, quest'ultimo ancora di proprietà del Palermo targato City Football Group. Per entrambi un ingresso a gara in corso, meglio il fantasista scuola Roma, autore di alcune conclusioni pericolose verso la porta avversaria, che avrebbero potuto regalare un finale diverso alla sfida, se baciate da maggiore fortuna. Nonostante la sconfitta per i campani, rimane alla portata l'obiettivo che concerne il piazzamento tra le prime quattro della classe. Di seguito la classifica completa del girone C di Serie C: