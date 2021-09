Monopoli, il presidente Laricchia: “Prova di maturità, sono emozionato”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Monopoli: mercoledì la compagine pugliese affronterà il Palermo al "Renzo Barbera"

Nove punti conquistati in tre partite, frutto delle vittorie conquistate in campionato contro Catania, Turris e Acr Messina. Il Monopoli è, al momento, l'unica squadra in vetta alla classifica del Girone C di Serie C a punteggio pieno. Nella giornata di oggi, la compagine pugliese partirà alla volta della Sicilia dove domani, mercoledì 15 settembre, affronterà il Palermo di Giacomo Filippi. La sfida, valevole per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, è in programma alle ore 15:00 allo Stadio "Renzo Barbera".