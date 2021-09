Monopoli, il presidente Laricchia: “Primo posto Girone C? Non sono sorpreso”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Monopoli dopo le prime due giornate del campionato di Serie C

Due vittorie contro Catania e Turris e sei punti in classifica. E', al momento, il Monopoli l'unica squadra in vetta alla classifica del Girone C di Serie C a punteggio pieno. "Non sono particolarmente impressionato perché abbiamo già avuto questa esperienza e per un periodo più duraturo", ha spiegato il presidente del Monopoli, Alessandro Laricchia, intervistato ai microfoni del Nuovo Quotidiano di Puglia. "Credo sia frutto di una contingenza perché può capitare di vincere le prime due partite. Il nostro obiettivo, rimanendo con i piedi ben saldati per terra, è accumulare i punti necessari alla salvezza", ha proseguito.