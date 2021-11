Monopoli, il presidente Laricchia: “Il nostro top player è lo spogliatoio”

Le dichiarazioni del presidente del Monopoli, Alessandro Laricchia, sul momento vissuto dalla squadra

Vittoria e quinto risultato utile di fila per il Monopoli di Alberto Colombo, che batte il Taranto per 2-0 nel derby pugliese della 14^ giornata del Girone C di Serie C, grazie alla doppietta di Grandolfo. Un successo importante per i biancoverdi, che salgono così a quota 26 punti in classifica. Ad analizzare il momento vissuto dalla squadra è il presidente del Monopoli, Alessandro Laricchia, intervistato sulle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia (ed.Bari).