Monopoli, Grandolfo: “I miei gol possono aiutare, la squadra è un ottimo gruppo”

Le parole del giocatore del Monopoli in seguito alla vittoria in campionato contro il Messina

Queste le parole di Francesco Grandolfo, attaccante del Monopoli intervenuto in seguito alla vittoria nella sfida valida per la terza giornata di Serie C contro il Messina. Il centravanti della compagine biancoverde ha espresso, nel post gara, la sua soddisfazione per il gol siglato e per i risultati che lui e i compagni stanno conseguendo in questo esaltante inizio di stagione. Il Monopoli, infatti, è a punteggio pieno nel Girone C e dovrà affrontare il Palermo nel secondo turno della Coppa Italia di Lega Pro. Ecco le parole del giocatore classe '92, che ha anche sottolineato l'integrità e la comunione d'intenti presente all'interno dell'organico guidato in panchina da Giuseppe Scienza.