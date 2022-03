Monopoli, Grandolfo: “Daremo il massimo per la B. Playoff? La nostra forza…”

Dopo il successo per 3-1 contro il Potenza, l'attaccante del Monopoli, Francesco Grandolfo, suona la carica. Autore della doppietta nel match dell'ultimo turno di serie C contro la formazione lucana, Grandolfo traccia la strada verso i playoff

Dopo un lungo digiuno dal gol, causa anche la recente assenza dai campi a causa del Covid-19 , l'attaccante del Monopoli , Francesco Grandolfo , è tornato a sorridere dopo il successo interno contro il Potenza . Autore di una doppietta nel 3-1 contro la formazione lucana, il numero nove della compagine biancoverde, nel corso di una intervista concessa a "La Gazzetta dello Sport" , ha espresso la sua felicità per la vittoria conquistata contro la squadra potentina ed il personale ritorno al gol, che grazie alla doppia marcatura nel match dell'ultimo turno del girone C di Serie C, porta l'attaccante pugliese a quota sette realizzazioni in campionato. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Sono molto contento per la vittoria, questa doppietta è stata la giusta compensazione per un periodo nel quale, nonostante il grande impegno, il gol tardava. Poi ci si è messo il Covid che mi ha fermato, ma finalmente è arrivata questa giornata felicissima. Faremo il massimo per salire più in alto possibile. La nostra forza è non arrenderci mai, proprio come contro il Potenza".