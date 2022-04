Monopoli-F. Andria, Di Leo: “Niente brutte figure, buon risultato fa sempre morale”

Le dichiarazioni di Nicola Di Leo, tecnico della Fidelis Andria, alla vigilia della gara tra gli azzurri e il Monopoli, valida per la 38a giornata di Serie C

Ultima giornata del girone C di Serie C, in campo al "Vito Veneziani" i padroni di casa del Monopoli e la FidelisAndria. Gli azzurri, ormai al diciassettesimo posto, sono con la testa ai playout che affronteranno insieme a Vibonese, Paganese e una tra Potenza e Taranto. La gara di domani contro il Monopoli sarà però un test importante per gli uomini di Nicola Di Leo, che in conferenza stampa sottolinea l'importanza del match contro i biancoverdi: