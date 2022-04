Monopoli-F.Andria, Colombo: “Domani come ai playoff, massima attenzione. Loro…”

Le dichiarazioni di Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, alla vigilia della gara tra i biancoverdi e la Fidelis Andria

Ultima giornata del girone C di Serie C, il Monopoli ospita al "Vito Veneziani" la Fidelis Andria. La compagine biancoverde si è vista cancellare la possibilità di contendersi il secondo posto, a causa dell'esclusione del Catania dal campionato e la conseguente rimodulazione della classifica. Rimane comunque la necessità di conquistare i tre punti per gli uomini di Alberto Colombo, obiettivo la quinta posizione. Alla vigilia del match, il tecnico del Monopoli è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni: