Monopoli, Colombo: “Vista ottima reazione. Bari? Ce la giocheremo con serenità”

Le parole del tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, a margine del successo maturato contro il Picerno

"Il Picerno gioca un buon calcio ed ha delle buone idee. Ma sappiamo le nostre caratteristiche e non ci vergognamo a portarle in campo. Siamo sempre riusciti a mantenere i ritmi alti, siamo riusciti a fare una grande partita soprattutto in fase difensiva. Poi siamo calati, ma abbiamo recuperato".