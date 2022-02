Monopoli, Colombo: “Riflettiamo su errori. Ko? Giusto restare con i piedi per terra”

Le parole del tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, dopo il brutto ko rimediato contro il Picerno

Si ferma il Monopoli, crollato sotto i colpi del Picerno, nella sfida andata in scena ieri valida per la venticinquesima giornata di Serie C. 3-0 il risultato della gara disputatasi al "Donato Curcio". Ad analizzare il ko è il tecnico della compagine pugliese, Alberto Colombo, intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio.