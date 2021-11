Monopoli, Colombo: “Prova di maturità per noi. Classifica? Non ci rilassiamo”

Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara contro la Vibonese, conclusa con un pareggio per 1-1

"L'amaro in bocca è perché ci è mancato l'istinto del killer per chiudere la partita nei primi 25 minuti, poi ci siamo adeguati al ritmo della gara e abbiamo creato meno, anche se abbiamo avuto un'altra occasione buona per riportarci in vantaggio. La prima mezz'ora è stata la migliore della stagione sul piano del fraseggio e del palleggio, dopo il pareggio siamo andati in difficoltà psicologica. Credo che sia comunque un punto importante, perché a volte partite di questo tipo si possono anche perdere. Per noi è stata una buona prova di maturità. La classifica è bella ma non ci dobbiamo rilassare. Questi punti sono un investimento per il futuro perché, se nel girone di ritorno dovessimo andare meno bene, avremmo comunque una buona base. Se invece dovessimo proseguire su questa strada allora potremmo cambiare obiettivi in corsa".