Monopoli, Colombo: “Pareggio con la Virtus Francavilla giusto. Contro la Turris…”

Il tecnico del Monopoli Colombo ha commentato il pareggio per 0-0 contro la Virtus Francavilla in Serie C girone C

Mediagol ⚽️

Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, ha commentato ai microfoni di AntennaSud la gara pareggiata a reti bianche contro la Virtus Francavilla:

"Credo che in emergenza le cose siano andate bene. A livello difensivo eravamo tirati. Rimpiazzare Mercadante con Novella poteva essere un punto negativo a livello psicologico. Faccio i complimenti ai ragazzi per l'interpretazione della partita. Ma il punto è sostanzialmente giusto. Turris? Vediamo chi poter recuperare. Mercadante forse si, Fornasier no. Ma nelle difficoltà abbiamo dimostrato di saper reagire".

La compagine pugliese è rimasta seconda in classifica in compagnia della Turris e dell'Avellino a quota 39 punti, a nove lunghezze dalla capolista Bari.