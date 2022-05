Monopoli, Colombo: “Orgoglioso, complicato la vita a una squadra molto forte”

Le parole del tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, sull'eliminazione dai playoff avvenuta dopo il ko contro il Catanzaro

"C'è amarezza ma siamo orgogliosi, abbiamo fatto due grandi partite. Sono felice di aver allenato questo gruppo straordinario, i risultati non sono arrivati a caso: prima di essere professionisti sono uomini. Devo ringraziare i più esperti, mi hanno aiutato a gestire le cose e devo dire che è stato un piacere allenare un gruppo che mi ha dato questo soddisfazione. Al di là dell'aspetto professionale, si è instaurato un rapporto umano come non mai con i giocatori. Abbiamo carattere e qualità, nel corso della stagione le prestazioni sono via via migliorate e questo è importante. Ringrazio l'intera società e il mio staff, è stato un lavoro pieno di stimoli e gratificazioni. Stare sotto la Curva a ricevere elogi non è una cosa da tutti i giorni, vuol dire che abbiamo lasciato un segno anche fuori dal campo. Usciamo con la certezza di aver complicato la vita a una squadra molto forte. Anche negli ultimi minuti non abbiamo mollato, volevamo uscire a testa alta e cercare di non perdere. L'intervallo ci è servito per avere nuova linfa a livello psicologico. Futuro? Discorso prematuro, ci penseremo poi. L'importante è che le mie ambizioni siano pari a quelle della società, in ogni caso non vedo motivi per non continuare. Il prima possibile ci troveremo col presidente per decidere il da farsi".