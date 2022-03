Monopoli, Colombo: “Nessun regalo al Bari, noi avanti per la nostra strada”

Le parole di Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, dopo il successo maturato sul Catanzaro

"Anche in conferenza prepartita ho cercato di far capire che non volevamo fare nessun regalo al Bari, abbiamo cercato di fare ciò che serviva a noi. Poi se gli altri sono bravi a saper sfruttare gli errori altrui, ben venga. Noi come Monopoli dobbiamo essere contenti per ciò che stiamo facendo, abbiamo i nostri obiettivi e andiamo avanti per la nostra strada".