Monopoli, Colombo: “Mi assumo responsabilità. Ritroviamo mentalità vincente”

Le parole del tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, a margine del ko maturato in trasferta contro l'ACR Messina

Prosegue il momento opaco del Monopoli , reduci dal ko contro l'ACR Messina, e ormai al sesto posto in classifica a quota 43 punti. A fare il punto in casa biancoverde è il tecnico della compagine pugliese, Alberto Colombo , intervenuto in conferenza stampa per analizzare il periodo di crisi vissuto dai gabbiani.

"Dobbiamo necessariamente ritrovare la mentalità e la forza che ci ha contraddistinti sino ad ora. Mi assumo tutte le responsabilità di questo brutto periodo, è sempre l'allenatore che deve metterci la faccia in queste situazioni. Mi dispiace per chi ha fatto tanta strada per vedere una prestazione non degna. Chiedo personalmente scusa a tutti i tifosi. Bizzotto? Ha avuto un attacco gastrointestinale, non ha problemi fisici. Starita? L'ho tolto all'intervallo solo per scelta tecnica. Quando una squadra come la nostra perde di cattiveria, di alibi, chiunque può batterci. Bisogna capire perché dopo la trasferta di Picerno la squadra non riesca più ad imporsi fuori casa. Evidentemente devo trasferire qualcosa di diverso ai ragazzi, le ultime tre partite in trasferta sono state molto simili: non c'è stata l'anima del Monopoli e gli episodi inevitabilmente sono girati a favore degli avversari".