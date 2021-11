Monopoli, Colombo: “Importante è fare punti. Serve essere ambiziosi e guardare oltre”

Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Paganese, valido per la sedicesima giornata dl girone C di Serie C

⚽️

Il tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara tra i pugliesi e la Paganese, valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C e in programma sabato 27 novembre alle ore 21. I biancoverdi sono reduci da cinque risultati utili di fila, l'ultimo il pareggio a reti bianche contro il Potenza. Attualmente la compagine pugliese occupa il quarto posto in classifica alle spalle di Turris e Palermo. Di seguito le dichiarazioni del tecnico Colombo:

"L'obiettivo è fare più punti possibile per arrivare quanto prima al traguardo prefissato. Ma abbiamo la voglia di guardare oltre, più in alto, essere ambiziosi. L'importante è che si facciano punti. Sarà quindi una gara che conta, contro un avversario che può avere delle possibili trappole. Dovremo essere bravi a interpretarla, come in genere facciamo in casa. Qui c'è una maggiore intensità e voglia di fare gol, cosa che dovremmo portare anche in trasferta. Questo però non basta, bisogna puntare a fare sempre qualcosa in più rispetto alla partita precedente. Abbiamo la necessità di essere sempre ad alto regime".