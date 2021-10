Monopoli, Colombo: “Il Catanzaro attraversa un grande momento, servirà equilibrio”

Il tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, valida per l'undiceisma giornata di campionato

Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Catanzaro, valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C, in programma alle 14:30 allo stadio "Nicola Ceravolo". I biancoverdi hanno vinto di misura la scorsa gara contro la Juve Stabia, mettendo fine a una striscia di tre sconfitte consecutive, piazzandosi al quinto posto in classifica con 16 punti insieme a Palermo, Turris, Foggia e Taranto.