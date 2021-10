Monopoli, Colombo: “Foggia? Possiamo fargli male. Un onore confrontarmi con Zeman”

Le parole del tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, alla vigilia della sfida contro il Foggia di Zeman

Sugli indisponibili: “Purtroppo come si sá, Gennaro Borrelli ha avuto una recidiva e non lo avremo per un lungo periodo, questo è un peccato perchè era in più ottiche utile viste le sue qualità diverse rispetto agli altri in fase offensiva sia perchè era un Under e avevo un ventaglio maggiore sotto questo aspetto. Guardiamo oltre, non credo che ci siano delle opportunità sul mercato, siamo in un punto della stagione in cui gli svincolati necessitano di tempo per mettersi in forma e a questo punto è meglio guardare in previsione futura e guardare al mercato di riparazione. L’obiettivo primario è recuperare il 100% dei disponibili tra cui Nocciolini e Grandolfo”.