Monopoli, Colombo: “Coraggio premiato contro una grande squadra come la Turris”

Le parole del tecnico del Monopoli Colombo dopo la vittoria per 2-1 in rimonta contro la Turris in Serie C girone C

Mediagol ⚽️

Il tecnico del Monopoli Alberto Colombo ha rilasciato alcune dichiarazioni nella zona mista dopo la splendida vittoria contro la Turris, con la rimonta completata proprio sul finale di gara:

"Io sono contento, lo sarei stato anche se non avessimo vinto. Oggi non è stato il solito Monopoli, contro una squadra forte nel palleggio. Oggi abbiamo rischiato anche di capitolare più volte. Il coraggio è stato premiato, ma questa squadra ha un'anima e non molla mai fino alla fine. E tutto questo al cospetto di una grande squadra come la Turris. Il cambio di Bussaglia? Andrea nasce come esterno di centrocampo. Riusciva a dare accelerazioni anche sotto stress fisico. Ho pensato di dare sugli esterni più problemi con gente rapida".