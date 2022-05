Monopoli, Colombo carica i suoi: “Virtus Francavilla? Passeremo il turno se…”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Monopoli alla vigilia della sfida contro la Virtus Francavilla, in programma mercoledì alle ore 20:30

Mediagol ⚽️

"Credo che sia nella mia testa l'idea di capire quali possano essere gli elementi che hanno bisogno di riposo e chi può sostituirli: aspettiamo la rifinitura e la giornata di domani". Lo ha detto Alberto Colombo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Virtus Francavilla, valevole per il secondo turno della Fase a gironi dei Playoff di Serie C. Una gara da dentro o fuori: la squadra vincitrice avrà accesso alla Fase Nazionale. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, staccherà il pass la compagine meglio classificata al termine della regular season del campionato di C, ovvero proprio il Monopoli.

"Il rientro di Morrone e Fornasier non è certo, ma possibile, le ultime ore saranno decisive. La condizione della squadra è un punto di domanda, credo che le motivazioni possano spingere ad andare oltre, vista l'importanza della posta in palio. Se riusciamo a far emergere le situazioni positive, andremo anche oltre quelle che sono le fatiche dell'impegno. Ho la fortuna di avere degli elementi che nei momenti negativi e nelle decisioni che li riguardano, hanno una capacità di reazione importante, lo è stato ber Borrelli come per Grandolfo. Sono felice di avere uomini di questo genere, mi riferisco a tutti i reparti: la nostra forza è stata quella di avere un gruppo che ha sempre reagito alle avversità individuali e collettive in modo positivo", ha dichiarato il tecnico del Monopoli.

"Partita diversa rispetto alla regular season? Al di là dell'avversario, queste sono partite molto particolari, dove le motivazioni fanno la differenza: i punti di distacco vengono annullati, sarà una partita particolare da vivere momento per momento: diventerà fondamentale la prestazione sia collettiva che individuale dei nostri giocatori. Si vivono momenti diversi durante il campionato, in questo frangente credo che sia una partita che esula da quella che è stata la stagione. Gli aggiustamenti tattici saranno in funzione del tipo di avversario che troveremo, l'aspetto mentale in alcuni momenti della gara sarà determinante", ha concluso Colombo.