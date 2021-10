Monopoli, Colombo: “Bravi e fortunati, risultato ok. Era più difficile di Catanzaro”

Monopoli momentaneamente secondo in classifica nel girone C di Serie C, a sole cinque lunghezze dal Bari capolista. Soddisfatto il tecnico della formazione biancoverde, Alberto colombo, nel corso della conferenza stampa post-gara, dopo il 2-0 interno

A margine del successo interno per 2-0 del Monopoli contro il Monterosi Tuscia, il tecnico della compagine biancoverde, Alberto Colombo, ha commentato l'ottimo risultato ottenuto, nel corso della conferenza stampa post-gara. Con la vittoria ottenuta nella gara del "Vittorio Simone Veneziani", valevole per la dodicesima giornata del girone C di Serie C, il Monopoli raggiunge momentaneamente il secondo posto in classifica a quota ventidue punti, a cinque lunghezze dal Bari capolista, vittorioso per 2-1 nel corso del big match contro il Catanzaro, in attesa dell'altra supersfida del girone C di Lega Pro tra Palermo ed Avellino, in programma domenica pomeriggio al "Renzo Barbera". Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Monopoli al termine della vittoria conquistata nel pomeriggio.

"Sono strafelice perché sapevo che poteva essere una partita più complicata rispetto a quella di Catanzaro o altre squadre di blasone. Ci sono delle aspettative, vieni da due vittorie e la squadra deve saper leggere queste aspettative. C'erano delle problematiche di fronte perché ogni squadra ti può mettere in difficoltà, poi credo che siamo partiti con il freno a mano tirato. Ma siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla e dopo il vantaggio abbiamo trovato coraggio, tant'è che abbiamo capitalizzato anche l'errore dell'avversario per il raddoppio. Poi abbiamo giocato un secondo tempo di buon livello dal punto di vista tattico. Se riusciamo a sbloccarla, andiamo sulle nostre qualità, ovvero sfruttare gli spazi, in contropiede. Credo che il risultato sia legittimo".