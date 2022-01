Monopoli, Chiricallo: “Con l’Avellino è big match, loro unica avversaria del Bari”

Le dichiarazioni di Marcello Chiricallo, direttore sportivo del Monopoli, in vista della gara di domenica 23 gennaio contro l'Avellino

Domenica 23 gennaio torna in campo la Serie C dopo un mese di stop, legato ai rinvii causa Covid-19. Il Monopoli affronterà l' Avellino , nel big match della ventitreesima giornata del girone C. Il direttore sportivo dei pugliesi, Marcello Chiricallo , è intervenuto ai microfoni di "PrimaTivvù" per presentare la gara, in programma alle 17:30. Di seguito le parole del dirigente:

"Domenica è un big match, torniamo a giocare dopo un mese, ci saranno difficoltà per tutte le società. Non è detto che i calciatori negativizzati siano pronti per giocare, il contrario. L'Avellino, per me, è la diretta antagonista del Bari. Noi stiamo andando oltre le nostre aspettative, disputando un ottimo campionato. Non abbiamo avuto contatti di mercato con l'Avellino, perché ha calciatori importanti, non alla nostra portata. Ma ci sono difficoltà oggettive sul mercato, non ci sono tante risorse economiche e si cerca più che altro di fare scambi. Mastalli? L'interesse non è andato avanti, ma non si sa mai. Magari ci sarà un nuovo innamoramento".