Monopoli-Cesena, Bussaglia: “Due gol a freddo ma bravi a reagire. Manca l’esperienza”

Il Monopoli ha perso per 1-2 in casa contro il Cesena nell'andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Le parole di Bussaglia

Andrea Bussaglia ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara d'andata contro il Cesena. Il centrocampista del Monopoli che ha siglato il gol dell'1-2 che rimette in discussione la qualificazione al prossimo turno dei play ha affermato:

"Abbiamo preso due gol a freddo, ma siamo stati bravi a reagire. Da lì in poi credo abbiamo fatto un'ottima prestazione. Cosa è mancato? Forse un pizzico di esperienza, come ha detto il mister. È quello che ci rimproveriamo ogni domenica. La nostra è una squadra che si sa difendere ma forse spreca un po' troppo nelle ripartenze. Cercheremo di migliorare. Abbiamo dimostrato di saperci rialzare, tutto è possibile".