Monopoli, cedute il 50% delle quote all’imprenditore barese Rossiello

Il comunicato ufficiale del Monopoli. Rossiello ha acquisito la metà delle quote del club biancoverde in Serie C girone C

Mediagol ⚽️

Dopo aver concluso il proprio percorso ai playoff di Serie C ad un passo dalle final four ed eliminati per mano del Catanzaro, è tempo di ripartire per il Monopoli. La società biancoverde ha annunciato l’acquisizione del 50% delle quote del club da parte dell'imprenditore barese Francesco Rossiello, ex presidente del Bitonto e proprietario della Ambiente e Tecnologie srl:

"La S.S. Monopoli 1966 è lieta di comunicare che, nella giornata odierna, è stato ratificato l’accordo dell’acquisizione del 50% del pacchetto azionario del club da parte del sig. Francesco Rossiello, il quale, insieme al Presidente Onofrio Lopez possessore del restante 50% della società, sará alla guida del Monopoli con l’obiettivo di raggiungere ambiziosi traguardi con i colori biancoverdi".