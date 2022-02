Monopoli, Bussaglia: “Nostro obiettivo raggiunto, ora puntiamo ad altro”

Le parole del centrocampista del Monopoli, Andrea Bussaglia, dopo il successo maturato contro la Turris

Il Monopoli, nel recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie C, girone C, vince in rimonta contro la Turris e si porta al terzo posto in classifica. Sesto risultato utile di fila per i biancoverdi che rilancia ulteriormente le proprie ambizioni di vertice. Un risultato analizzato dal centrocampista Andrea Bussaglia, intervenuto in conferenza stampa.