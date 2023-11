Monopoli-Benevento, Andreoletti: “Hanno vinto con merito, per noi bagno di umiltà”

PRESTAZIONE- "Nel calcio sono importanti i duelli, oggi l'avversario è stato più bravo a vincerli. Il Monopoli ha vinto con grande merito, per noi è un bagno di umiltà. Si cresce anche da queste partite, ci prendiamo questo 3-0 che deve servirci per i prossimi impegni. È stata una prestazione non soddisfacente, abbiamo fatto fatica ad avere la stessa qualità tecnica degli avversari. Siamo stati perdenti in tutto, grande umiltà e testa bassa: c'è da lavorare".