Monopoli-Bari, Mesto: “Derby storia a se, biancoverdi una sorpresa. Per la B…”

Le dichiarazioni di Giandomenico Mesto, ex calciatore del Napoli, a proposito del derby di Serie C tra Monopoli e Bari

Scontro diretto al vertice in Serie C tra Monopoli e Bari , derby di Puglia in programma domani, sabato 12 febbraio, alle 17:30. I galletti comandando la classifica del girone C con un vantaggio di otto punti dalla Virtus Francavilla , i biancoverdi inseguono invece a quota 42 punti insieme ad Avellino e Catanzaro . L'ex calciatore del Napoli e originario di Monopoli, Giandomenico Mesto , è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport soffermandosi proprio sul big match:

"Questo Monopoli sta sorprendo tutti. È da un po’ di anni che viaggia a mille. È arrivato a fare i playoff più di una volta. Mantenersi ad un certo livello è la cosa più difficile ma ci sta riuscendo. Mi dispiace non essere in Puglia per potermelo gustare da vicino. Sarei andato sicuramente a vederlo. Faccio però fatica a inquadrarlo. I derby fanno storia a sé. Non contano i punti o la classifica. Il Monopoli ha due risultati su tre mentre per il Bari un pareggio sarebbe più penalizzante. Il mio sogno? Bari e Monopoli a braccetto in B. Cos’altro potrei sognare?"