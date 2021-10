Molino: “Avellino, Catanzaro e Bari in corsa per la B, ma non c’è una nuova Ternana”

L'ex attaccante di Avellino e Foggia Luigi Molino, fa il punto sul Girone C di Serie C dopo 11 giornate di campionato

“Io credo che questo sia un campionato che come detto ormai da tutti, ci siano Avellino, Catanzaro e Bari che lottano per i vertici. Le altre due sono partite forti, l'Avellino è un po' indietro. Ma non c'è la Ternana di turno come la scorsa stagione".