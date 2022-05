Modena, Tesser: “Sfida stimolante con la Sudtirol. Vi dico chi gioca in avanti…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Modena in vista della gara contro la Sudtirol che potrebbe decretare la vincitrice della Supercoppa di C

In seguito alla vittoria del Girone B di Serie C , il Modena si appresta a giocarsi la finale di Supercoppa contro la Sudtirol , club che ha fatto la storia con il record dei soli 9 gol subiti, che gli hanno permesso di trionfare nel girone A . Ha parlato in sede di conferenza stampa il tecnico dei gialloblù, Attilio Tesser . Di seguito le sue dichiarazioni:

"E’ una partita stimolante, è la seconda competizione stagionale e ci teniamo a fare una bella figura. Affronteremo una squadra che in tutto il campionato ha incassato solamente 9 reti. Il Sudtirol ha vinto meritatamente il proprio girone con numeri straordinari. Domani ci attende una grande partita e vogliamo chiudere nella maniera migliore questa incredibile annata. Non avrò Minesso e Ponsi, rientra Tremolada, staranno fuori Gerli, Longo, Azzi e Marotta. Davanti giocheranno Roberto Ogunseye e Nicholas Bonfanti. Ho allenato il Sudtirol all’inizio della mia carriera professionistica in serie C2, è stato un bel periodo. Mi aspettavo che arrivassero a questi livelli, sono persone ambiziosie hanno costruito il centro sportivo nuovo e rifatto lo stadio Druso. Sono contento per i risultati ottenuti da questa bella realtà”.