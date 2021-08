Modena, emiliani in campo contro il Covid-19: seconda dose di vaccini per la squadra

Continua la battaglia a sostegno della lotta contro il Coronavirus, dalla Serie A alla B passando per Serie C e D. Lo fa anche il Modena, club del Girone B della Lega Pro che scende in campo contro il Covid-19

La Serie C continua la sua battaglia a sostegno della lotta contro il Coronavirus e lo fa anche il Modena, club del Girone B della Lega Pro, che scende in campo contro il Covid-19. Quest'oggi i "canarini" hanno completato il ciclo vaccinale dell'intera rosa, provvedendo all'inoculazione della seconda dose per i singoli tesserati del club emiliano. Di seguito la nota del club.

"Questa mattina, all'hub vaccinale di Modena una delegazione formata da staff tecnico, giocatori e dirigenti gialloblù si è sottoposta alla seconda dose del vaccino anti Covid19, ora tutto il gruppo squadra è vaccinato. Il club porge i più sinceri ringraziamenti all’Ausl di Modena, alle dottoresse Silvana Borsari, Michela Camatti, Cecilia Pellicciari e Fausta Guidetti e a tutto il personale sanitario per la grande accoglienza riservata ai nostri ragazzi. Insieme, tutti uniti, facendo il vaccino, possiamo spazzare via il virus".