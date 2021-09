Messina, Vukusic: “A Pescara ero troppo giovane. Qui per dimostrare quanto valgo”

Le parole di Ante Vukusic a margine del successo maturato dall'ACR Messina contro la Virtus Francavilla

"Ci manca ancora un po' per essere al meglio della condizione. Personalmente sono arrivato qui senza preparazione, come successe quando andai all’Olimpia Lubiana dove poi segnai 26 reti. Mi servono due o tre settimane per essere al 100%. Sono arrivato qui per il ds Argurio, non ero sicuro di voler giocare in C in Italia o la A in Slovenia o Polonia, però mi ha parlato di Messina simile a Spalato e mi ha convinto. Quando arrivai al Pescara ero troppo giovane, inoltre eravamo messi male e non potevo dimostrare nulla. Ora dopo diversi anni sono più esperto e anche più bravo. Posso dimostrare meglio quanto valgo, mi serve ancora un po' di tempo come detto, ma spero di fare bene”.