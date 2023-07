Messina, senti Kragl: “Tutta la stagione subito tanta mer*a. Fenomeni da tastiera…”

"Le cose che vengono dette non sempre sono verità, chi mi conosce sa che persona, UOMO e calciatore sono e soprattutto chi mi tratta male non merita la mia presenza". Comincia così la lettera pubblicata su Instagram di Oliver Kragl, ormai ex centrocampista dell' ACR Messina dopo la recente rescissione del proprio contratto, nei confronti della piazza peloritana, dopo una stagione travagliata conclusasi comunque con una sudata salvezza in Serie C. Il futuro dell'ex Foggia e Frosinone è ad ogni modo in Sicilia, con il tedesco vicino a sposare la causa Trapani.

"Se sono partito è perché non volevo più restare in questa società, non per problemi personali e per andare via ho dovuto lasciare anche gran parte dello stipendio, se fossi stato così legato ai soldi come dicono i fenomeni dietro la tastiera non avrei lasciato la squadra ma sarei rimasto in panchina senza giocare neanche un minuto e mi prendevo lo stesso i soldi..