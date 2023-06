Messina, Sciotto ribadisce: “Tutto fermo, avevo chiesto garanzie ma per salvarci…”

"È tutto fermo, in un giorno se ne andrebbero praticamente un milione e quattrocento mila euro, per chi dovrei sostenere questo ulteriore sforzo? Ho chiesto garanzie a Fabrizio Mannino, più volte ho ribadito di volere terminare questa esperienza, sin dal 18 maggio, ma non voglio rischiare di iscrivere la squadra con qualcuno che poi magari non rispetti gli accordi. Avevamo trovato un accordo per una divisione sul 51 e 49 percento, poi un altro sul prendersi praticamente tutto, anche pagando su più anni, avrei pure “pulito ” i debiti ma chiedevo solo la firma di un accordo, di un preliminare, di un qualcosa che mi garantisse ma non si è mai arrivati in fondo. Non ho sentito nessuno, con Mannino ho parlato due volte fino a oggi (ieri ndr) e per poco tempo, credo che per rilevare una società come il Messina ci vogliano probabilmente ore, per trovare un accordo".