Messina, Sciotto: “Condizioni manto erboso ci allarmano. Prime partite in casa…”

Pietro Sciotto , presidente del Messina, si è esposto sulle critiche condizioni del manto erboso dello stadio "Franco Scoglio" in seguito agli ultimi concerti all'interno dell'impianto peloritano. Di seguito le dichiarazioni del numero uno giallorosso:

"Le notizie che apprendiamo dalla stampa sulle condizioni del terreno di gioco del Franco Scoglio, a seguito dei concerti ci allarmano. Peraltro le foto che circolano in rete sul manto erboso ci preoccupano fortemente. Apprendiamo sempre dai giornali che il ripristino del tappeto verde potrebbe prolungarsi oltre il dovuto impedendo alla prima squadra di calcio di disputare in casa le prime partite della stagione. Se le notizie riportate venissero confermate, ciò avrebbe innegabili ripercussioni sulla programmazione societaria. Gli ispettori della Lega nei giorni scorsi sono stati a Messina per un sopralluogo e siamo allarmati perché hanno trovato una situazione complicata.