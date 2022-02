Messina, Sciotto: “Con Raciti per centrare obiettivo. Mercato? Fatto grande sforzo”

Le parole del numero uno dell'ACR Messina, Pietro Sciotto, a margine del pareggio maturato contro il Palermo

Il Messina pareggia in rimonta al "Renzo Barbera" contro il Palermo di Baldini e guadagna tre preziosi punti in chiave salvezza. Due gol per tempo per entrambe le squadre, che dividono la posta in palio. Un match, al termine del quale, il presidente dei peloritani Pietro Sciotto è intervenuto ai microfoni di "Eleven Sports".