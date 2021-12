Messina, rebus panchina: possibile conferma per Raciti. La situazione

L'ACR Messina potrebbe decidere di proseguire la stagione con Ezio Raciti, subentrato all'esonerato Capuano

Non è più da escludere la possibilità che i peloritani possano decidere di proseguire la stagione con Raciti, subentrato a Capuano e che fino ad ora ha maturato quattro punti in due gare. Novelli, visto fino a qualche giorno fa come il sostituto più papabile, dal canto suo sarebbe pronto a tornare sulla panchina giallorossa. Come riportato dall'edizione odierna di Gazzetta dello Sport, tuttavia, si fa sempre più strada l'ipotesi di una permanenza dello stesso Raciti.