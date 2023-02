Messina, Ragusa: “A 32 anni non devo fare beneficienza a nessuno. Avevo obiettivi…”

Antonino Ragusa , ex attaccante esterno del Sassuolo, si è accasato a parametro zero all' ACR Messina , club che milita nel girone C di Serie C . Queste le sue dichiarazioni, riportate da goalsicilia.it , nella propria conferenza stampa di presentazione:

“Questa sicuramente è una sfida importante, difficile ed affascinante. In carriera ho lottato per altri obiettivi però quando dentro si hanno grandi stimoli e si ha grande voglia di dare tanto non c’è sfida che tenga. Un insieme di cose ha fatto sì che la trattativa si sbloccasse. In attacco mi trovo bene un po’ ovunque: sia a destra che a sinistra, come prima o seconda punta. Non ho preferenze, dove ci sarà bisogno giocherò. Siamo tutti a disposizione, poi sarà l’allenatore a scegliere. Ho ricevuto diverse richieste ma credo che a 32 anni non devo fare beneficienza a nessuno, ho rifiutato tante cose che a livello emotivo non mi davano niente”.